تنفيذ عرض شراء أوراسكوم لأسهم ثروة كابيتال

قالت البورصة المصرية إنه تم تنفيذ عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة

على أسهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بقيمة 1.58 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة في بيان أنه تم تنفيذ العرض من خلال 216.03 مليون سهم، بسعر 7.36 جنيه للسهم.