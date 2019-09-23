النفط يرتفع واحد بالمئة نتيجة استمرار التواترات بمنطقة الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة نتيجة استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولار للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولار مرتفعًا 76 سنتًا بما يعادل 1.18 %.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.73 دولار للبرميل، بزيادة 64 سنتًا أو 1.1 % بعدما سجل في وقت سابق 59.39 دولار.