البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.07 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.07 % ما يعادل 0.38 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 520.35 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 157,184 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 271,388 دولاراً نفذت من خلال 99 صفقة.