بورصة مصر تخسر 9ر8 مليارات جنيه لدى إغلاق تعاملاتها

دفعت عمليات بيع لجني الأرباح من قِبَل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 05ر1% مسجلاً 38ر14841 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 12ر0% ليصل إلى 66ر552 نقطة، وفقد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 15ر0% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 87ر1466 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 9ر8 مليارات جنيه ليصل إلى 4ر770 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية للسوق بلغت نحو 8ر2 مليار جنيه.