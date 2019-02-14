البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.23 % عند مستوى 1982.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2,218 صفقة.