البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.26 %، عند مستوى 1950.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.6 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.9 مليون سهماً، نفذت من خلال 1,708 صفقة.