البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.14 %، عند مستوى 1947.37 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.5 مليون دينار أردني، وسط تداول 2.8 مليون سهماً، نفذت من خلال 1,773 صفقة.