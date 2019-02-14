39 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس، اليوم، 39 سفينة من جنسيات مختلفة في الاتجاهين بإجمالي حمولات بلغت مليوني طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية الصادرة من هيئة قناة السويس، أن 24 سفينة عبرت المجرى الملاحي ضمن قافلة الشمال بإجمالي حمولات بلغت مليونا و100 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب 15 سفينة بإجمالي حمولات بلغت 900 ألف طن.