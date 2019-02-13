51 سفينة تعبر قناة السويس المصرية بحمولات 3.5مليون

عبرت 51 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس المصرية اليوم في الاتجاهين، بحمولات إجمالية بلغت 3 ملايين و500 ألف طن.

وأوضحت الإحصاءات الملاحية الصادرة عن هيئة القناة، أن قافلة الشمال ضمت 27 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و800 ألف طن، بينما ضمت قافلة الجنوب 24 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و700 ألف طن.