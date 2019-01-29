32 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس في الاتجاهين

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم، 32 سفينة بحمولات بلغت مليونين و300 ألف طن .

وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال ضمت 16 سفينة بحمولات بلغت مليونا و100 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب ضمت 16 سفينة بحمولات بلغت مليونا و200 ألف طن، كان أكبرها سفينة حاويات حمولتها 200 ألف طن.