البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.03% ، عند مستوى 1869.53 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.5 مليون دينار أردني ، وسط تداول 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 1,911 صفقة.