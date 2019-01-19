وزير الخارجية العراقية يتمنى أن تكون القمة العربية الاقتصادية ناجحة

أكد وزير الخارجية العراقية محمد الحكيم أن وجوده في لبنان هو لحضور القمة العربية الاقتصادية قائلا "إن شاء الله تكون قمة ناجحة، تجمع المجموعة العربية في الإتجاهات الإقتصادية وخصوصاً قضايا الطاقة والإمدادات الكهربائية وربط السكك الحديدية".

واضاف بعد لقائه الرئيس نبيه بري أنه جرى التحدث عن "المشاكل التي تهم الأمة العربية بشكل عام، وعن الموضوع السوري، وعن عودة سوريا الى المجموعة العربية بشكل سلس ومهم، والموضوع مهم ويهم لبنان والعراق أيضاً."

ونقل لبري رسالة شفوية من الرئيس عادل عبد المهدي تضمنت مجموعة من النقاط المهمة جرى التباحث بها .