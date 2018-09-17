مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7609.65 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 139.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7609.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية, والأهلي, وسامبا, والتصنيع, وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين, واسمنت الشرقية, وزين السعودية, وباتك, ودلة الصحية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.10% و 4.80% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية، والإنماء, وزين السعودية, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, وكيان السعودية, والإنماء, ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.16 نقطة ليقفل عند مستوى 2497.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 33 ألف سهم تقاسمتها 53 صفقة.