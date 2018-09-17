مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7609.65 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 139.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7609.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات كيان السعودية, والأهلي, وسامبا, والتصنيع, وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين, واسمنت الشرقية, وزين السعودية, وباتك, ودلة الصحية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.10% و 4.80% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية، والإنماء, وزين السعودية, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, وكيان السعودية, والإنماء, ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.16 نقطة ليقفل عند مستوى 2497.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 33 ألف سهم تقاسمتها 53 صفقة.
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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