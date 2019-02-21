البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.17 %، عند مستوى 1980.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.3 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.2 مليون سهماً، نفذت من خلال 1,763صفقة.