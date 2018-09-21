نمو القطاع الخاص الألماني يتباطأ في سبتمبر

أظهر مسح يوم الجمعة تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني بأكثر من المتوقع قليلا في سبتمبر أيلول مع زيادة مفاجئة في نشاط قطاع الخدمات لم تكن كافية لتبديد أثر الهبوط الحاد في قطاع الصناعات التحويلية.

وهبط مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في قراءته الأولية إلى 55.3 من 55.6 في الشهر السابق. ويرصد المؤشر قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية اللذين يمثلان سوياً أكثر من ثلثي الاقتصاد.