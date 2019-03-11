عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولات 8ر2 مليون طن

عبرت المجرى الملاحي لـ قناة السويس اليوم في الاتجاهين، 45 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 800 ألف طن.

وأكدت الاحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة القناة، عبور 20 سفينة ضمن قافلة الشمال، بحمولات بلغت مليونًا و 100 ألف طن، وعبور 25 سفينة ضمن قافلة الجنوب، بحمولات بلغت مليونًا و 700 ألف طن.