عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولات 8ر2 مليون طن
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عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولات 8ر2 مليون طن

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العرب اليوم - عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولات 8ر2 مليون طن

قناة السويس
القاهرة - العرب اليوم

عبرت المجرى الملاحي لـ قناة السويس اليوم في الاتجاهين، 45 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 800 ألف طن.
وأكدت الاحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة القناة، عبور 20 سفينة ضمن قافلة الشمال، بحمولات بلغت مليونًا و 100 ألف طن، وعبور 25 سفينة ضمن قافلة الجنوب، بحمولات بلغت مليونًا و 700 ألف طن.

 

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عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولات 8ر2 مليون طن عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولات 8ر2 مليون طن



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عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولات 8ر2 مليون طن عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولات 8ر2 مليون طن



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