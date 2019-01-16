بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 36 .9 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 36ر9 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5225 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 %. وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر135 مليون سهم تمت من خلال 4919 صفقة نقدية بقيمة 4ر22 مليون دينار كويتي (نحو 92ر73 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 55ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4783 نقطة وبنسبة انخفاض 32ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر84 مليون سهم تمت عبر 2831 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار (نحو 5ر16 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 02ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5467 نقطة وبنسبة انخفاض 11ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر51 مليون سهم تمت عبر 2088 صفقة بقيمة 41ر17 مليون دينار (نحو 4ر57 مليون دولار).