بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 9ر5 نقاط

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 9 ر 5 نقاط ليبلغ مستوى 5ر5227 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5 ر 168 مليون سهم تمت من خلال 5683 صفقة نقدية بقيمة 27 مليون دينار كويتي .

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7 ر 12 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4783 نقطة وبنسبة انخفاض 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر114 مليون سهم تمت عبر 3397 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 ملايين دينار .

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2 ر 2 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5471 نقطة وبنسبة انخفاض 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4 ر 54 مليون سهم تمت عبر 2286 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار .