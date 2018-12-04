قال مصدر حكومي إن الحكومة الفرنسية تستعد لتعليق رفع أسعار الوقود، وذلك في أعقاب الاحتجاجات العارمة التى شهدتها البلاد بسبب هذه الخطوة.

وأضاف المصدر، أن رئيس الوزراء إدوار فيليب سيعلن القرار اليوم الثلاثاء.

في السياق، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إلغاء الاجتماع المقرر عقده بعد ظهر اليوم/ الثلاثاء مع "السترات الصفراء" بقصر ماتينيون في فرنسا.

وكان معظم الممثلين عن السترات الصفراء الذين دعاهم فيليب الجمعة الماضية إلى قصر ماتينيون للحوار لم يلبوا الدعوة، وحضر اثنان فقط من أصل ثمانية ولم يسفر عن ذلك أى نتائج إيجابية خاصة أن أصحاب السترات الصفراء لا يعترفون بهؤلاء كممثلين لهم أو متحدثين باسمهم.

يذكر أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن عدد المشاركين في الاحتجاجات بلغ 75 ألفا بمختلف أنحاء فرنسا.

رويترز

