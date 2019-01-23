الأسهم اليابانية تنخفض في بداية تعاملاتها

انخفضت الأسهم اليابانية اليوم في بداية تعاملاتها ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

وتراجع مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.82 في المئة، ليصل عند مستوى 20453.44 نقطة، في حين هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.70 في المئة ليصل إلى مستوى 1545.56 نقطة.