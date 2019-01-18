صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.

وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 65ر272 نقطة، أو ما يعادل 34ر1% ، ليصل إلى 92ر20674 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 72ر17 نقطة، أو ما يعادل 15ر1% ، ليصل إلى 92ر1560 نقطة.