رئيس مدغشقر يشيد بدور مصر الريادي في القارة الأفريقية

أشاد رئيس مدغشقر هيري راجاونا ريمامبيانينا، بدور مصر الريادي في القارة الأفريقية، مؤكدا أنه عندما تتولى مصر قيادة الاتحاد الأفريقي سوف يتم إرساء ودعم عملية مكافحة انعدام الأمن لصالح التنمية الأفريقية.

وقال رئيس مدغشقر - في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى أفريقيا 2018 - إن هناك إمكانيات كبيرة في القارة الأفريقية لابد من استغلالها بالشكل الأمثل لصالح الأفارقة، مشددا على أن عدم التنمية في القارة الأفريقية سيؤدي إلى انعدام الأمن، وأضاف أن مكافحة انعدام الأمن تساعد بشكل مباشر ورئيسي في تحقيق النمو والازدهار للقارة السمراء.

وأعرب عن رفضه لفكرة تعريض شباب القارة الأفريقية للخطر من خلال عمليات الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن حرية الانتقال بين الدول الأفريقية لابد أن تتم بإرادة سياسية بما يحافظ على حياة أبناء القارة السمراء، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لبناء عالم أفضل لأفريقيا في المستقبل.