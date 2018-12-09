السيسي يؤكد ان منتدي أفريقيا 2018 لاستكمال مباحثات ترسم ملامح مستقبل القارة

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضيوف منتدى إفريقيا 2018، وقال: "أرحب بكم في مدينة شرم الشيخ في منتدى إفريقيا 2018"، الذي يقام للعام الثالث على التوالي لنستكمل ما بدأناه من مباحثات ترسم ملامح المستقبل وتفتح آفاقا جديدة للنمو، والازدهار والاستفادة من الطاقات الشابة بالقارة، ومواردها الطبيعية، بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في اقتصادادت الدول الإفريقية استثمارا ونموا وتشغيلا، من أجل تحقيق آمال وتطلعات شعوب قارتنا العظيمة نحو التنمية والرخاء.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالافتتاح الرسمي لمنتدى إفريقيا 2018، "أن لقاءنا هذا العام يأتي في وقت نتطلع فيه جميعا لتحقيق التكامل الإفريقي، وتيسير حركة التجارة البينية، لا سيما بعد انطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، للاتحاد الإفريقي، خلال القمة التي عقدت في نواكشط مارس 2018، ونتطلع لزيادة استثمارات القارة الإفريقية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وعابرة للحدود، وخاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، ونطمح في تحقيق هذه الأهداف تحت مظلةى العمل المشترك برعاية الاتحاد الافريقين الذي تشرف مصر برئاسته العام المقبل، وسنسعى للبناء على ما تحقق طيلة السنوات الماضية، واستكمال أجندة القارة للتنمية، وهو ما يدفعنانحو المزيد من التشاور والعمل الجماعي، كي تحتل القارة المكانة التي تستحقها.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2018"، أمس السبت، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية" بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية

نقلًا عن الوطن المصريه