الصين تعزز الإنفاق المالي هذا العام لدعم الاقتصاد

قال مسؤولون بوزارة المالية الصينية اليوم: "إن بكين ستعزز الإنفاق المالي هذا العام لدعم اقتصاد البلاد وستركز على إجراء تخفيضات أخرى في الضرائب والرسوم للشركات الصغيرة".

وذكر المسؤول بوزارة المالية لي دا وي، أن الإنفاق المالي الصيني زاد ‭‭‭8.7‬‬‬ % إلى ‭‭‭22.1‬‬‬ تريليون يوان (‭‭‭3.3‬‬‬ تريليون دولار) في ‭‭‭2018‬‬‬، فيما زادت الإيرادات ‭‭‭6.2‬‬‬ % إلى ‭‭‭18.3‬‬‬ تريليون يوان.

وأضاف أن الصين حققت هدفها للإيرادات المالية في 2018 على الرغم من التخفيضات الضريبية الكبيرة العام الماضي، حيث نفذت تخفيضات في الضرائب والرسوم بنحو ‭‭‭1.3‬‬‬ تريليون يوان في 2018.

وتسبب الضغط المتنامي على ثاني أكبر اقتصاد في العالم في دفع النمو العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 1990، في الوقت الذي تعزز فيه بكين إجراءات التحفيز وتشجع البنوك على زيادة الإقراض.