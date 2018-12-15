الصين تعلق فرض رسوم على السيارات الأميركية

قالت وزارة المالية الصينية إنها ستعلق فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة لثلاثة أشهر من الأول من يناير 2019، وذلك بعد هدنة في حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضافت الوزارة إنها ستعلق فرض رسوم نسبتها 25% على 144 صنفاً من السيارات ومكوناتها الأميركية و5% على 67 صنفاً من السيارات بين الأول من يناير و31 مارس.

وأوضحت أنها تأمل أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تسريع وتيرة المفاوضات لإلغاء كافة الرسوم الإضافية على السلع التي تستوردها كل منهما من الأخرى.

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