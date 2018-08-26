295 مليار دولار أرباح الشركات الحكومية الصينية حتى تموز

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية تسارع نمو أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2018.
وقالت الوزارة إن الأرباح الإجمالية وصلت إلى 2.02 تريليون يوان (نحو 295 مليار دولار أميركي) خلال الفترة ما بين شهري يناير ويوليو الماضيين، بارتفاع بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي. وتسارعت وتيرة النمو من 21.1% المسجلة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وارتفعت إيرادات الشركات المملوكة للدولة بنسبة 10.2% إلى نحو 32.3 تريليون يوان في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما توسعت التكاليف التشغيلية بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتصل إلى 31.1 تريليون يوان.
وسجلت قطاعات الشركات المملوكة للدولة أقوى تزايد للأرباح في الفترة المذكورة.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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