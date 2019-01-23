أسهم أوروبا تتراجع في التعاملات الصباحية

انخفضت الأسهم الأوروبية صباح اليوم، في الوقت الذي أثارت فيه مجموعة جديدة من نتائج أعمال الشركات بواعث قلق جديدة بالأخص في قطاع التكنولوجيا، وأججت المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي والمفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ‭‭‭0.5‬‬‬ %، مع نزول جميع البورصات في أنحاء أوروبا، وتسجيل بعض الأسهم انخفاضات كبيرة عند الفتح.

ودفع تحذير صادر عن انجنيكو سهم المجموعة الفرنسية المتخصصة في المدفوعات إلى الهبوط أكثر من 12 %، وأثر سلبًا على قطاع التكنولوجيا الأوروبي بالكامل ليهبط مؤشره ‭‭‭0.9‬‬‬ %.

وفي القطاع أيضًا، أثارت إيه.إس.إم.إل هولدنجز، وهي مورد مهم لأكبر شركات صناعة رقائق الكمبيوتر في العالم، المزيد من المخاوف والحذر بين المستثمرين مع تحذيرها من أن مبيعات الربع الأول ستكون ضعيفة، مع تأجيل بعض عملاء الشركة لطلبيات إلى النصف الثاني من 2019.

وتسببت أرباح خالفت التوقعات لبنك مترو في انخفاض هائل للسهم نسبته 27 %، ولم تعط متنفسًا لقطاع البنوك الذي تراجع بالفعل خلال الجلسة السابقة بسبب تقرير أرباح بنك يو.بي.إس السويسري في الربع الأخير من العام الماضي.