مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

انتهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على انخفاض.

وسجل مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي انخفاضاً بمعدل 12.27 نقطة ليصل إلى 3112.80 تقطه.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 46.09 نقطة إلى 11090.11 نقطة، فيما انخفض مؤشري "اي إي أكس" الهولندي و " آي بي إي أكس 35" الإسباني بمقدار 3.13 نقطة و 16.30 نقطة على الترتيب.