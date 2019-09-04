الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على انخفاض
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الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على انخفاض

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العرب اليوم - الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على انخفاض

الأسهم الأمريكية
نيويورك - العرب اليوم

استهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على تراجع بصفة عامة عند الفتح اليوم مع بدء جولة واشنطن الجديدة لفرض رسوم جمركية على بعض البضائع الصينية، وبعد تقرير يفيد أن مسؤولين من كلا الجانبين يجدون صعوبة في اتخاذ قرار بشأن برنامج اجتماع من المقرر عقده الشهر الجاري.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 205.02 نِقاط بما يعادل 0.78 % ليفتح عند 26198.26 نقطة ، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 17.45 نقطة أو 0.60 % ليسجل 2909.01 نِقاط، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 56.44 نقطة أو 0.71 % ليصل إلى 7906.44 نِقَاط .

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الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على انخفاض الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على انخفاض



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