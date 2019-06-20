بورصة تونس تقفل على استقرار



أقفلت بورصة تونس اليوم على شبه استقرار مسجلة 68ر7103 نقاط وارتفاعاً طفيفاً بـ02ر0% بينما بلغت حركة رؤوس الأموال 8ر4 ملايين دينار تونسي.

وارتفعت خلال المداولات أسهم 20 شركة مدرجة في البورصة وتراجعت أسهم 25 أخرى بينما استمرت 21 شركة على وضعها.