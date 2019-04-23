بورصة تونس تقفل على تراجع
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بورصة تونس تقفل على تراجع

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العرب اليوم - بورصة تونس تقفل على تراجع

بورصة تونس
تونس - العرب اليوم

اقفلت بورصة تونس على 37ر6950 نقطة مسجلة تراجعًا بـ15ر0 بالمئة بينما بلغت حركة رؤوس الاموال 6ر2 مليون دينار تونسي .

وحققت اسهم 23 شركة مدرجة في البورصة ارتفاعًا خلال المداولات، فيما تراجعت أسهم 32 شركة، لتستمر 16 شركة على وضعها.

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بورصة تونس تقفل على تراجع بورصة تونس تقفل على تراجع



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بورصة تونس تقفل على تراجع بورصة تونس تقفل على تراجع



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