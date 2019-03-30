بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على انخفاض، بنسبة 3ر0% ليصل عند 49ر6861 نقطة.

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع في مستويات 7ر4 مليون دينار تونسي كل حصة، أي ما يعادل 5ر1 مليون دولار أمريكي.