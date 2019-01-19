بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس ل البورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 9ر0 % ليصل عند 62ر7251 نقطة.

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع الذي اقتصر على أربعة أيام 26 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 61ر8 مليون دولار أمريكي.