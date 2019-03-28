بورصة تونس تقفل على تراجع جديد الخميس

أقفلت بورصة تونس على 18ر6929 نقطة مسجلة تراجعاً جديداً بـ 67ر0% في ختام تداولات اليوم.

فيما بلغت حركة رؤوس الأموال حوالي 3 ملايين دينار تونسي، ارتفعت خلالها أسهم 20 شركة مدرجة في البورصة وتراجعت أسهم 28 أخرى، واستمرت 16 شركة على وضعها.