بورصة تونس تقفل على انخفاض بنسبة 42.0 %

أقفلت بورصة تونس على 31.7068 نقطة مسجلةً تراجعًا جديدًا بنسبة 42.0 % بينما بلغت حركة الأموال حوالي 9.3 مليون دينار تونسي.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 15 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 36 شركة أخرى، لتستمر أسهم 13 شركة على وضعها.