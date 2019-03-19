بورصة تونس تغلق على تراجع

أغلقت بورصة تونس تعاملاتها اليوم على 52ر6787 نقطة بـنسبة 63ر0 %، بينما بلغت حركة رؤوس الأموال 750ر3 ملايين دينار تونسي.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة في البورصة، فيما تراجعت أسهم 23 أخرى ، واستمرت 17 شركة على وضعها.