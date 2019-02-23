بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 12ر1% ليصل عند 7185 نقطة.

وبلغ حجم تعاملات الأسبوع 33 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 91ر10 مليون دولار أمريكي.