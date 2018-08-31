يونكر يعلن أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أى رسوم ضريبية أميركية تفرض على السيارات

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أى رسوم جمركية قد تفرضها الولايات المتحدة على السيارات، فى وقت تلوح مجددًا بوادر التصعيد التجارى بعد التهدئة التى أقرت بين واشنطن وبروكسل.