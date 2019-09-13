مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 072ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط "30" اليوم عند مستوى 16ر4020 نقطة مرتفعًا بـ 91ر2 نقطة بنسبة 072ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 25ر4017 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و831 ألفًا و863 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 3ر44 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت قيمتها 5 ملايين و86 ألفًا و927 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 158ر0% عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 78ر18 مليار ريال عماني.