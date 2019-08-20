البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.96 %

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض طفيف بنسبة 0.96 % ما يعادل 5.08 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 522.95 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 267,480 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 661,523 دولاراً نفذت من خلال 181 صفقة.