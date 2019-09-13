مؤشر بورصة تونس تنهي تعاملاته على ارتفاع

أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.07 %، لتصل عند 7120.47 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 9.532 ملايين دينار تونسي, وسط ارتفاع أسهم 13 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.