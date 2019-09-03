بورصة باريس تغلق مرتفعة

أغلقت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مرتفعة بنسبة 0.23 في المئة.

وصعد مؤشر (كاك 40) بمقدار 12.56 نقطة، ليصل عند مستوى 5493.04 نقطة، وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 1.8 مليار يورو.