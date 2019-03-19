بورصة باريس تغلق على ارتفاع طفيف

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم محققةً ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.24٪.

وزاد مؤشر "كاك 40" 13.07 نقطة ليصل إلى مستوى 5425.90 نقطة وسط تداولاتٍ معتدلة بلغ حجمها 3.14 مليارات يورو.