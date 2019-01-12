بورصة باريس تغلق على تراجع

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً انخفاضاً بنسبة (0.51٪).وتراجع مؤشر "كاك 40" 24.32 نقطة ليصل إلى مستوى 4781.34 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 2.99 مليار يورو.