بورصة باريس تغلق على انخفاض طفيف

أنهت بورصة باريس تعاملاتها اليوم مسجلةً انخفاضًا طفيفًا بنسبة (0.16٪).

وتراجع مؤشر " كاك 40 7.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4805.66 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 3 مليارات يورو.