الصين ستصبح ثاني أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة بداية من العام المقبل، لتتخطى اليابان.

"سوف ترتفع نسبة إسهام الصين إلى 12.01% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 7.92% في الفترة ما بين 2016-2018، وفقا لقرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وانخفضت نسبة إسهام اليابان إلى 8.56% من 9.68%.

وتم إجراء تقييمات لنسب إسهامات الدول الأعضاء، بناء على عدد من العناصر والمعايير، من بينها تقديرات الدخل القومي الإجمالي.

وجاءت الصين ثاني أكبر مساهم في ميزانية حفظ السلام للأمم المتحدة في الفترة ما بين 2019-2021، وسترتفع نسبة مساهمتها من 10.24% إلى 15.22%.

وتأتي الولايات المتحدة كأكبر مساهم في كل من الميزانية العادية وميزانية حفظ السلام للأمم المتحدة، خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وتصل قيمة الموازنة التشغيلية للأمم المتحدة عن الفترة 2018-2019 إلى 5.4 مليار دولار، أما موازنة عمليات حفظ السلام فهي تصل إلى 6.6 مليار دولار.