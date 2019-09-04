بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.34 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.34 % أي ما يعادل نقطتين، ليقفل عند مستوى 794.01 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 40 ألفًا و218 سهمًا، بقيمة 261 ألفا و457 دولارا أمريكيا، نفذت من خلال 29 صفقة.

كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و842 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و869 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.