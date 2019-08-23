بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.93 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.93 % أي ما يعادل أربع نقاط ليقفل عند مستوى 804.47 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 62 ألفًا و 344 سهمًا، بقيمة 388 ألفًا و 483 دولارًا أمريكيًا نفذت من خلال 26 صفقة.

كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و 944 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 8 ملايين و 18 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.