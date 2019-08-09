بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 0.63 %

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.63% أي ما يعادل 5 نقاط ليقفل عند مستوى 814.26 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 70 ألفا و545 سهماً، بقيمة 480 ألف دولار، نفذت خلال 48 صفقة.

وارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و74 الف دولار مقارنة مع 8 ملايين و23 الف دولار لجلسة التداول السابقة.