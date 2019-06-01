البورصة الأردنية تنخفض 0.33 % في أسبوع

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.33 % ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1806.5 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية ، خلال الأسبوع الماضي حوالي 5.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 2.6 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 105.7% ، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 27.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 13.2 مليون دينار أردني للأسبوع السابق .

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 24.6 مليون سهم نفذت من خلال 9213 صفقة.